Песков: Свобода Интернета может нести как добро, так и зло

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свобода Интернета может нести как добро, так и зло, отметив, что Кремль отказывается от «субстантивных комментариев» о трагедии в Улан-Удэ.

«Хочу напомнить вам слова нашего президента о том, что Интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что ряд общественных деятелей выступил за ограничение и блокировку групп в социальных сетях, где призывают к насилию в общеобразовательных учреждениях.

На этой неделе произошло сразу два нападения в российских школах. 15 января двое бывших учеников устроили поножовщину в пермской школе, а 19 января ученик девятого класса напал школьников в Улан-Удэ. В результате первого нападения пострадали 15 человек, в результате второго — семь человек.