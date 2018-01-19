Малинкович: Грудинин — наглый человек, как и все, кто занимался накоплением капитала в 90-х

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин дал пресс-конференцию в Санкт-Петербурге, и многие его ответы, прямо скажем, не удовлетворили журналистов. В частности, корреспондент Федерального агентства новостей, участвовавший в мероприятии, отметил, что участник выборов-2018 просто оказался отвечать на некоторые вопросы, касающиеся его деятельности.

Также Грудинин фактически оправдал вывод денег в офшоры и заявил, что ему выгодно держать деньги в иностранных ценных бумагах для оплаты медицинских услуг для своей семьи, которые он предпочитает получать за границей. Все это не только не согласуется с левыми идеями, которые Грудинин должен представлять как кандидат от КПРФ, но и повод для интереса к нему правоохранительных органов, считает заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» политолог Сергей Малинкович.

По словам Малинковича, который уже сталкивался с резкой манерой Грудинина вести себя на пресс-конференциях, кандидат в президенты от КПРФ, видимо, человек, который все пытается прибрать к рукам и не терпит какого-либо противодействия.

«У нас с Грудининым недавно чуть до скандала не дошло, когда он в Москве отказывался в положенное время освободить зал для пресс-конференции кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, — отметил Малинкович. — Грудинин реально наглый человек, но меня это не удивляет. По моим наблюдениям, те, кто занимался накоплением капитала в 1990 годах, — они все такие. Сейчас их из политики всех выкинули, тут и наш президент постарался, хотя я не сторонник его не в коей мере, но вот [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов зачем-то достал Грудинина из нафталина».

Собеседник ФАН напомнил, что Грудинин уже неоднократно менял политические партии, как говорится, как перчатки. При этом, как напомнил Малинкович, получив на петербургской пресс-конференции вопрос: «Почему вы переходили из партии в партию?», Грудинин ответил, что, мол, не видел возможности улучшить ситуацию в этих партиях.

«Как же ему страну-то доверить? — не стал скрывать удивления лидер «Коммунистов России». — Если он так бегал из одной партии в другую, если и со страной не получится — тоже уйдет?!»

Кроме того, по словам Малинковича, поведение Грудинина при общении с представителями СМИ, да и в других нестандартных условиях говорит, что этот кандидат — человек достаточно несамостоятельный и к тому же не имеющий сильной команды, которая могла бы нивелировать его оплошности.

«Политику Грудинина определяет не от сам, а Зюганов и его помощники, — отметил Малинкович. — Во всех своих финансовых делах Грудинин все решает сам, но поскольку он политик неопытный, как общаться со СМИ или вообще с людьми, которые не входят в состав его совхоза, он не знает. Его поведение определяет Зюганов, или — как в Петербурге — его соратники — [бывший «яблочник» Юрий] Болдырев и [зампред ЦК КПРФ Юрий] Афонин. На любой вопрос, который задается Грудинину, отвечают, как минимум, два человека. Сначала что-то невнятное отвечает сам Грудинин, а потом Зюганов или Болдырев «разъясняют», что же он хотел сказать».

Что же касается сомнительных историй со счетами Грудинина, то тут, по мнению Малинковича, самое время подключиться правоохранительным органам.

«Мы вообще-то ждем, когда, наконец, органы начнут расследования относительно всех его финансовых дел, по поводу которых прозвучали определенные вопросы. Ни я, ни вы, никто кроме компетентных органов не может тут установить истину. Грудинин свои тайны не расскажет. Потому органы должны взяться за него хорошенько и объяснить — были у него нарушения при переводе заграничных счетов, при налоговых операциях (а это как раз то, что мы его пытались у него спросить, а он не стал отвечать), при взаимодействии с различными зарубежными контрагентами и т.д. Пусть правоохранительные органы дадут оценку этому кандидату», — резюмировал Сергей Малинкович.

По мнению обозревателя «Газеты.ру» Олега Матвейчева, Грудинину надо быть готовым, что всю его прошлую и нынешнюю деятельность будут разглядывать более чем пристально — такова логика любой предвыборной кампании.