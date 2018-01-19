Выборы президента России 2018: штаб Путина начал работать в Югре

Ханты-Мансийск, 19 января. В Югре начал работать региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщил представитель отделения.

«Штаб в поддержку нашего кандидата официально начал работу», — приводит слова источника РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что региональный избирательный штаб Путина в Югре могут возглавить сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, доктор медицинских наук Лариса Белоцерковцева, а также ветеран нефтегазовой отрасли Федор Метрусенко. Однако официальных сообщений по этому вопросу не поступало. Источник в представительстве также затруднился ответить на этот вопрос.

Выборы президента состоятся 18 марта текущего года. 17 января в штабе Путина заявили о сборе более 1 миллиона подписей россиян в поддержку Путина вместо необходимых 300 тысяч.