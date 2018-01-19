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Политика
Двукратный олимпийский чемпион Алябьев объяснил, почему будет голосовать за Путина
Выборы 2018
Выборы-2018: Басков рассказал, почему пойдет голосовать, и призвал россиян последовать его примеру
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    Выборы-2018: Басков рассказал, почему пойдет голосовать, и призвал россиян последовать его примеру

    15:26  19 Января 2018
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    Николай Басков

    Сейчас России приходится тяжело, поэтому мы должны поддержать свою страну единством и сплоченностью на выборах. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.

    «Я уже не раз говорил, что в настоящее время мир переживает нелегкое во всех отношениях время, России приходится тяжело, поэтому мы должны поддержать свою страну единством и сплоченностью на выборах. Но проблема в том, что многие люди думают, будто их голоса ни на что не влияют, однако это далеко не так. И даже самые равнодушные к политическому процессу люди, отправившись на избирательные участки, могут изменить страну, направив ее по новому пути развития», — поясняет артист.

    В качестве примера певец привел опыт США, где внезапно для всех избирателей президентом страны стал Дональд Трамп. При этом собеседник ФАН подчеркивает, что за такой результат действующий глава американского государства должен благодарить рядовых избирателей.

    Выборы-2018: Басков рассказал, почему пойдет голосовать и призвал россиян последовать его примеру

    «В этой жизни ничего не происходит без людей. Если бы не было народа, не было бы никаких изменений. Именно по этой причине выборы 18 марта очень важны для нас, для россиян, для самого государства. Я уверен, что очень большое количество россиян поддержат действующего президента и проголосуют за него, но нам нужно понимать, что и у других кандидатов есть все шансы. Лично я пойду на выборы и отдам свой голос. Я также призываю всех россиян последовать моему примеру и показать свою сплоченность и единство 18 марта. Это очень важно», — заключил Басков.

    Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. В настоящий момент сторонники главы государства проводят сбор подписей в его поддержку по всей стране.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #москва #басков #выборы-2018 #избирательный процесс
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