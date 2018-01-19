Большинству россиян понравилось новогоднее поздравление Путина – опрос

Москва, 19 января. Большинству россиян понравилось новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина. Об этом в ходе опроса Фонда «Общественное мнение» сообщили 66% респондентов.

В свою очередь 22% россиян признались, что обращения не видели, а недовольными остались только 4%. При этом 28% опрошенных сообщили, что поздравление с наступающим 2018 годом показалось им более душевным, позитивным и уверенным, чем в предыдущие года.

Социологи также поинтересовались у россиян, как они встретили Новый год. Как выяснилось, 85% участвующих в опросе провели праздник дома с семьей. 13% отправились в гости к друзьям и родственникам.

59% россиян рассказали исследователям, что также празднуют православное Рождество. При этом большинство граждан положительно относятся к долгим выходным. Такой ответ дали 51% участвующих в опросе. Россияне отметили, что благодаря каникулам успевают хорошо отдохнуть, провести время с семьей, а также встретиться с родственниками и друзьями.

Опрос проводился 13 и 14 января 2018 года, социологи опросили полторы тысячи граждан РФ.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что 31 декабря новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина посмотрели все русскоязычные жители Таллина.