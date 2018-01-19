Детский психотравматолог дал советы учителям и родителям после ЧП в школах

Оксана Защиринская, доктор психологических наук, доцент СПбГУ, психотравматолог рассказала, с чем связан всплеск нападений подростков на школы в России, и объяснила, что нужно делать, чтобы избежать новых ЧП.

На этой неделе сразу в трех российских школах произошла кровавая резня. В понедельник двое 16-летних подростков напали с ножами на педагога и учеников четвертого класса пермской школы № 127, пострадали 15 человек. В среду в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области ссора между девятиклассниками закончилась поножовщиной. В пятницу девятиклассник улан-удэнской школы № 5 бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на семиклассников и учительницу с топором. По последним данным, пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ru».

Что спровоцировало вспышку нападений на школы?

«Когда подобные акты подростковой жесткости повторяются, нужно обратить особое внимание на этот феномен. Я не думаю, что кто-то через интернет специально готовит российских подростков к нападению на школы, как пишут некоторые СМИ», — сказала в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Оксана Защиринская. По ее мнению, причины кроются в другом.

Как практикующий детский психотерапевт и психотравматолог, она отметила такую закономерность: родители приводят к специалистам своих детей и просят, чтобы те заставили их учиться.

«Родители обвиняют своих детей в нежелании учиться, неподобающем поведении, но при этом не учитывают все те сложности, с которыми дети сталкиваются в условиях современной школы. Иногда взаимоотношения ребенка с учителями и одноклассниками могут напоминать реальный моббинг и буллинг (формы психологического насилия в коллективе. – Прим. ФАН). Поэтому, прежде чем говорить, что наши дети становятся все более агрессивными, нужно смотреть на проблему с разных сторон. И мы родителям сейчас объясняем, что это не сын или дочь настолько перестали слушаться и подчиняться общим требованиям, а что-то происходит в самих образовательных учреждениях. И дети усиливают свою агрессию из-за того, что не видят поддержки от взрослых — ни от родителей, ни от педагогов. В сложившихся обстоятельствах они считают, что никто из взрослых их не услышит и не поймет», — объяснила Оксана Защиринская.

Плюс к этому нужно прибавить компьютерные игры, всю ту виртуальную агрессию, в которую погружаются современные дети, а также свободный обмен информацией в соцсетях, говорит доктор психологических наук.

«К тому же не забывайте, что только что закончились новогодние праздники. Психологи знают, что после праздников у многих людей усиливаются расстройства аффективной сферы — люди становятся более раздражительными, вспыльчивыми, возрастает неуверенность, демотивация, и все это сопровождается внешней поведенческой агрессией», — отметила Оксана Защиринская.

Она также подчеркнула, что нападающими в школах выступили подростки, для которых характерно желание подражать. Если кто-то вдруг оказался героем интернета, то найдутся и те, кто захочет повторить его «славу». Этот феномен связан с эмоциональным заражением и очень хорошо изучен психологами, в том числе клиническими.

«Совокупность всех названных факторов и обстоятельств и спровоцировала всплеск насилия в российских школах», — считает собеседница ФАН.

Родители боятся, что их дети повторят нападения в своих школах

Родителям детский психотерапевт советует быть более внимательными и бдительными по отношению к детям-подросткам.

«Поскольку в СМИ и интернете случаи нападений в школах сейчас активно обсуждаются, необходимо проговорить эти темы в семье. Нужно спросить ребенка, что он об этом думает, поинтересоваться, кто из его окружения мог бы решиться на подобные действия и почему. Надо учить детей все это анализировать и аккуратно рассказать им о последствиях, потому что они не всегда задумываются о том, чем это закончится. Они не всегда знают, к чему может привести негативизм по отношению к тому же учителю или включение в оппозицию. Это тоже может повредить обучению и в целом отрицательно сказаться на психологическом состоянии подростка. Проследите, чтобы ребенок не вступал в кампанию по поддержке насилия в школах в интернете. Но все время на этом фокусироваться не стоит. Нужно сконцентрировать внимание ребенка на его ведущей учебной деятельности», — говорит Оксана Защиринская.

В свете последних событий она также рекомендует пригласить на родительские собрания в школах профессиональных психологов, а не школьных, то есть специалистов, разбирающихся в семейной и детской психологии. А педагогическим коллективам эксперт советует пройти психологическую подготовку.

«Иначе мы все время будем иметь дело с такими плачевными последствиями, а с самими причинами не справимся», — уверена Оксана Защиринская.

Она убеждена, что усиление охраны в школах не спасет от новых актов жестокости, потому что это — борьба со следствием. Акцентировать внимание нужно на психическом здоровье подростков.

«Родители стали чаще к нам обращаться после этих эпизодов. Особенно те, которые видят, что ребенок плохо учится. Представляете, они боятся, что их дети могут так же поступить в своих школах. За последнюю неделю участились обращения родителей мальчиков, которые считают, что их сыновья находятся в группе риска», — отметила психотравматолог.

Собеседница ФАН также считает, что списывать случаи насилия в школах на распространение в детской и подростковой среде движения АУЕ, романтизирующего воровские законы и понятия, не стоит.