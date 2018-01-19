Роскомнадзор начал блокировать группы в соцсетях после нападения на школьников в Перми

Москва, 19 января. Роскомнадзор начал блокировать группы в социальных сетях, распространяющие информацию о способах и средствах для совершения самоубийства, после нападения на учителя и учеников в пермской школе.

«В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о признании запрещенной информации, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера», — сообщает пресс-служба ведомства.

К 13.00 часам в Роскомнадзор поступили соответствующие требования в отношении трех групп в российской социальной сети «ВКонтакте». Ресурсы были внесены в Единый реестр запрещенной информации, ведомство связалось с руководством соцсети, в настоящее время страницы групп удалены.

Роскомнадзор продолжает работу по выявлению и блокированию запрещенной информации.

Напомним, в понедельник двое подростков, вооруженные ножом, напали на учеников четвертого класса и их учительницу в одной из пермских школ. В результате пострадали 15 человек, включая педагога.