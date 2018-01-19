Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

Сирия, 19 января. ВС Турции начали военную операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке ИГ1 снова атаковало позиции SDF, САА ведет обстрел опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: нападает на расположения SDF в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: атакует САА в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: передислоцируется в Алеппо из Идлиба.

Курды: противостоят ИГ в Хасаке.

Провинция Алеппо

Министр обороны Турции заявил о начале военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@OmerOzkizilcik). Другой Twitter-канал (@BarzanSadiq) пишет, что турецкая техника продолжает стекаться в район сирийской границы. Также, по данным автора публикации, 20 автобусов с подконтрольными Анкаре боевиками прибыли в города Азаз на севере провинции Алеппо. Одновременно с этим Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» передислоцируются в этот район региона из Идлиба.

Провинция Идлиб

Боевики незаконного формирования «Файлак аш-Шам» выпустили видео, на котором запечатлен обстрел со стороны радикалов опорных пунктов правительственных войск САР в районе поселения Хувейн на юге провинции Идлиб. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале исламистов.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Аль Хабит и Хараш Абдин.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Тель Хаваш на севере провинции Хама. О боевом вылете российской авиации пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Ранее сообщалось, что в район оккупированного радикалами города Аль-Латамина прибыли грузовики с отравляющими веществами и противогазами. Местные источники не исключают, что боевики применят против САА снаряды, начиненные хлором.

Провинция Хасака

Террористы «Исламского государства» активизировали атаки на опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) на юге провинции Хасака, сообщает в своем микроблоге в Twitter (@Terror_Monitor) военный источник. По данным информационного агентства Al-Masdar News, радикальные исламисты напали на позиции курдских отрядов ополчения недалеко от города Аш-Шаддади. Напомним, ранее опорные пункты SDF в этой местности подверглись сразу двум атакам террористов-смертников. Местные источники писали, что в результате взрывов «джихад-мобилей» погибло более 20 бойцов «демократической армии».

Ирак

В северной части Багдада прогремел взрыв, передает один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@rudaw_arabic). По данным автора публикации, в результате инцидента, произошедшего в оживленном квартале иракской столицы, погиб один мирный житель, еще два человека получили тяжелые ранения.

В 40 километрах к югу от города Мосул было обнаружено массовое захоронение тел жертв «Исламского государства». Информагентство Iraqi News пишет, что в братской могиле найдены останки 23 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)