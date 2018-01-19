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Политика
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Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF
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    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    16:30  19 Января 2018
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    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    Сирия, 19 января. ВС Турции начали военную операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке ИГ1 снова атаковало позиции SDF, САА ведет обстрел опорных пунктов «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: нападает на расположения SDF в Хасаке.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует САА в Идлибе.  

    «Ахрар аш-Шам»: передислоцируется в Алеппо из Идлиба.

    Курды: противостоят ИГ в Хасаке.

    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    Министр обороны Турции заявил о начале военной операции против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@OmerOzkizilcik). Другой Twitter-канал (@BarzanSadiq) пишет, что турецкая техника продолжает стекаться в район сирийской границы. Также, по данным автора публикации, 20 автобусов с подконтрольными Анкаре боевиками прибыли в города Азаз на севере провинции Алеппо. Одновременно с этим Сирийская свободная армия (ССА) и «Ахрар аш-Шам» передислоцируются в этот район региона из Идлиба.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    Боевики незаконного формирования «Файлак аш-Шам» выпустили видео, на котором запечатлен обстрел со стороны радикалов опорных пунктов правительственных войск САР в районе поселения Хувейн на юге провинции Идлиб. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале исламистов.

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях деревень Аль Хабит и Хараш Абдин.

    Провинция Хама

    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе Тель Хаваш на севере провинции Хама. О боевом вылете российской авиации пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Ранее сообщалось, что в район оккупированного радикалами города Аль-Латамина прибыли грузовики с отравляющими веществами и противогазами. Местные источники не исключают, что боевики применят против САА снаряды, начиненные хлором.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    Террористы «Исламского государства» активизировали атаки на опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) на юге провинции Хасака, сообщает в своем микроблоге в Twitter (@Terror_Monitor) военный источник. По данным информационного агентства Al-Masdar News, радикальные исламисты напали на позиции курдских отрядов ополчения недалеко от города Аш-Шаддади. Напомним, ранее опорные пункты SDF в этой местности подверглись сразу двум атакам террористов-смертников. Местные источники писали, что в результате взрывов «джихад-мобилей» погибло более 20 бойцов «демократической армии».

    Ирак

    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF

    В северной части Багдада прогремел взрыв, передает один из источников на своей странице в социальной сети Twitter (@rudaw_arabic). По данным автора публикации, в результате инцидента, произошедшего в оживленном квартале иракской столицы, погиб один мирный житель, еще два человека получили тяжелые ранения.  

    В 40 километрах к югу от города Мосул было обнаружено массовое захоронение тел жертв «Исламского государства». Информагентство Iraqi News пишет, что в братской могиле найдены останки 23 человек.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #курды #мосул #ирак #саа #багдад #идлиб #хасака #джебхат-ан-нусра
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