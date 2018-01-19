Выборы президента России: Константинов призвал крымчан доказать всему миру свою зрелость

Симферополь, 19 января. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова пойти на выборы президента РФ.

«Нет никаких сомнений в том, кто является единственным достойным кандидатом в президенты Российской Федерации по мнению крымчан», — заявил политик.

По словам Константинова, в ходе грядущих выборов крымчанам необходимо показать всему миру готовность отстаивать свою правоту и неизменность своего выбора.

Он также отметил, что за выборами в Крыму будут внимательно наблюдать извне. Именно по этой причине жителям полуострова нужно прийти на избирательные участки и сделать свой свободный выбор.

Напомним, что полуостров Крым присоединился к России весной 2014 года после проведения всенародного референдума. 16 марта 1014 года президент России Владимир Путин совместно с властями Крыма подписали документ о присоединении полуострова к материковой части РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.