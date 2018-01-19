В ДНР ответили на предложение Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска

Донецк, 19 января. Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложение о переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска.

«Здесь дело не в площадке, не в месте и не в стране с городом. Проблема в отсутствии политической воли, позиции и желания Украины выполнять взятые на себя обязательства», — заявил он в комментарии RT.

Пушилин также отметил, что президенту США Дональду Трампу обратить внимание на этот момент.

По словам полпреда ДНР, в самом начале переговоров по Донбассу в качестве еще одной площадки рассматривался Казахстан. Об этом говорили еще в 2015 году. Однако сейчас данная тема не поднималась, никаких дискуссий не было.

Ранее глава Казахстана Нурсулан Назарбаев сообщил, что глава США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости реализации минских соглашений в полном объеме, чтобы это устроило тех, кто проживает в Донбассе.