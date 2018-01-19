Сирия: армия Турции нанесла 10 ударов по позициям курдов в Африне

Анкара, 19 января. Вооруженные силы Турции нанесли не менее 10 ударов по позициям курдских отрядов «Сил народной самообороны» в районе Африн на севере Сирии. Об этом сообщает телеканал «Хабер тюрк».

По данным телеканала, артиллерийский удар был нанесен из приграничной турецкой провинции Хатай. Курдские формирования открыли ответный огонь, выпустив несколько снарядов по территории Турции.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара готовит наземную военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» в Африне. По данным СМИ, наземная операция начнется с массированного авиаудара по 150 объектам «Сил народной самообороны».

Стоит отметить, что Турция считает курдские «Отряды народной самообороны» террористической организацией и уже давно угрожает нанести удары по их позициям в сирийских городах Африн и Манбидж.