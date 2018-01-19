«Готовьтесь к худшему»: «друзья Украины» в ЕС дали Киеву совет по «Северному потоку – 2»

Киев, 19 января. На Украине признали, что ни ЕС, ни Вашингтон не смогут помешать строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении, опубликованном компанией «Нафтогаз Украины» в Facebook.

«В завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии. Преданность общеевропейским идеалам во многих странах является очень прочной, пока не входит в противоречие с финансовыми интересами. Поэтому полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем», — отмечается в сообщении, появившемся на официальной странице украинской государственной компании.

В компании подчеркнули, что Украине стоит готовиться к «худшему сценарию развития событий», именно такой совет Киеву, отметили в «Нафтогазе», дали «друзья Украины».

В сообщении также приводится ссылка на опубликованный в «Европейской правде» материал, где научный сотрудник лондонского Института государственного управления Алана Райли отмечает, что Киеву не стоит тешить себя иллюзиями на тему того, что Вашингтон каким-то образом сможет помешать строительству «Северного потока-2».

Кроме того, британский эксперт признает, что Украину наверняка ждет энергетическая изоляция после того, как газопровод выйдет на полную проектную мощность.

«Северный поток-2» — это магистральный газопровод, который свяжет Россию и Германию через Балтийское море. Он является расширением «Северного потока».

Многие европейские страны пытаются помешать реализации проекта с момента объявления о его запуске. Недавно стало известно, что Германия встала на защиту «Северного потока-2» , заявив, что действия Европейской комиссии, препятствующие созданию газопровода, идут вразрез с международным законодательством.

Отметим, развитие газового комплекса является одной из приоритетных задач России, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. Российский лидер неоднократно отмечал, что именно от этой отрасли зависит экономический рост РФ.

Напомним, Россия является одним из главных поставщиков голубого топлива в мире.