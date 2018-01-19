Bloomberg узнал, как Франция оплачивает «Северный поток — 2» деньгами украинцев

Париж, 19 января. Аналитики Bloomberg пришли к выводу, что французская компания Engie оплачивает свое участие как акционера в проекте «Северный поток-2» деньгами, полученными от Украины.

Engie является основным поставщиком газа из европейских стран на территорию Украины. Французская компания покупает российский газ и по цене в три раза больше первоначальной перепродает Киеву. Как установили аналитики Bloomberg, полученные от Киева средства Engie инвестирует в строительство трубопровода «Северный поток-2».

Эксперты отметили, что Engie является активным защитником проекта Nord Stream 2. По словам главы компании Жерара Местралле, она «поддерживает и будет продолжать поддерживать «Северный поток-2» при любых условиях».

Ранее стало известно, что украинский «Нафтогаз» считает предложенную российским «Газпромом» цену на газ «привлекательной», что является причиной для его закупки. Президент России Владимир Путин отмечал, что закупка Киевом газа по реверсу из Европы нарушает контракты между «Газпромом» и его контрагентами в Западной Европе, однако Москва «смотрит на это уже сквозь пальцы».