Турция намерена обсудить с РФ угрозы Дамаска сбивать военные самолеты

Анкара, 19 января. Глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара намерена обсудить с Москвой заявления Дамаска о готовности сбивать над территорией Сирии турецкие военные самолеты.

«Чтобы осуществить свои заявления (об уничтожении турецких самолетов над своей территорией – ред.), у режима ограниченные возможности, и подобные шаги не следуют рассматривать, как мысли только режима, — заявил Джаникли в эфире телеканала Ahaber. — Это необходимо обсуждать за столом переговоров».

Накануне министерство обороны Сирии заявило о готовности сил ПВО сбить любой турецкий самолет, нарушивший воздушные границы страны. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад также заявил, что любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как «акт агрессии». Он заверил, что армия САР «ответит на любые враждебные действия Турции».

Напомним, 30 декабря президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Новым годом президента Сирии Башара Асада отметил, что Россия будет и далее оказывать содействие по защите государственного суверенитета САР.