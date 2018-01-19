Президентские выборы 2018: предвыборный штаб Путина открылся в Омске

Омск, 19 января. Предвыборный штаб действующего главы государства Владимира Путина, являющегося кандидатом на выборах президента РФ, открылся в Омске.

Его возглавили доверенные лица начальник кадетского корпуса Николай Кравченко, дирижер Дмитрий Васильев и боец ММА Александр Шлеменко.

По словам Кравченко, сотрудники штаба будут проводиться встречи с избирателями, круглые столы, а в общественной приемной будут собираться пожелания и наказы граждан.

«Я, например, буду проводить встречи с военными», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

Как сообщалось ранее, дата окончания сбора подписей в поддержку действующего российского лидера будет определена уже на этой неделе. По последним данным, поддержку выдвижению Путина выразили более миллиона россиян. Все собранные подписи хранят в несгораемых шкафах.