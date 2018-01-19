Выборы президента: две трети россиян готовы проголосовать за Путина в следующее воскресенье – ФОМ

Москва, 19 января. Почти две трети российских граждан отдали бы свой голос за действующего президента и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина, если бы день голосования был назначен на следующее воскресенье.

Такие данные показал социологический опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение». Согласно результатам исследования, 66% россиян сегодня готовы проголосовать за Путина.

Второе место в рейтинге заняли сразу два кандидата в президенты на выборах 2018 года – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравшие по 6% голосов.

На третьем месте расположилась телеведущая Ксения Собчак, участвующая в выборах от партии «Гражданская инициатива». Ей досталось 2% потенциальных избирателей. 1% россиян сообщили, что готовы проголосовать за кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

При этом 8% граждан сообщили, что в следующее воскресенье на выборы бы не пошли. Опрос проводился с 13 по 14 января в 53 субъектах РФ. Социологи опросили полторы тысячи граждан.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эта дата была утверждена в конце декабря Советом Федерации, а 18 декабря президентская кампания официально стартовала.

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в его поддержку собрано более миллиона подписей избирателей.

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