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Россия
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Выборы 2018
Выборы-2018: правила и сроки предвыборной агитации
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    Выборы-2018: правила и сроки предвыборной агитации

    14:08  19 Января 2018
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    В преддверии выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, ФАН напоминает о правилах и сроках предвыборной агитации в средствах массовой информации. 

    Предвыборная агитация — это комплекс мер, направленных на то, чтобы в период избирательной кампании побудить избирателей к голосованию за определенного кандидата. Как сообщается в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», агитационный период для кандидата начинается со дня выдвижения кандидата (либо со дня подачи документов в ЦИК) и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования.

    Государственные средства массовой информации предоставляют бесплатное эфирное время с 19 февраля по 16 марта. При этом в будние дни федеральные СМИ должны предоставлять кандидатам по 60 минут, а региональные — 30.

    Выборы-2018: правила и сроки предвыборной агитации

    Во время агитационного периода кандидатам предоставляется возможность публично выступать на телевидении, в печатной прессе и сетевых изданиях. Кроме того, представители штабов кандидатов в это время могут заниматься распространением аудио-, видео-, печатных и других материалов. Как заверяет Роскомнадзор, СМИ могут самостоятельно публиковать только информационные материалы о выборах и кандидатах, а также о проведении предвыборных мероприятий без признаков агитации. В это же время содержание материалов должно быть объективным, достоверным и не нарушать равенства кандидатов.

    Во время проведения агитации представителям кандидатов запрещается призывать к экстремизму, возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь. Процедура также запрещает нарушать закон об интеллектуальной собственности, проводить розыгрыш призов или лотереи, подкупать избирателей, привлекать к агитационным мероприятиям детей, а также бесплатно использовать коммерческую рекламу и заниматься благотворительностью.

    К агитации запрещается привлекать государственных служащих, военных, иностранцев без российского гражданства, детей, избиркомы и их сотрудников, международные и иностранные организации, журналистов в рамках их профессиональной деятельности, а также благотворительные и религиозные организации.

    Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. В настоящий момент сторонники главы государства проводят сбор подписей в его поддержку по всей стране.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы-2018
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