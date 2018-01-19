Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

Анкара, 19 января. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что Анкара считает пустыми и бессмысленными заявления США о нежелательности операции турецкой армии в сирийском Африне.

«Мы слышали оценки госдепа США по поводу операции в Африне, — сказал Джаникли в эфире телеканала Ahaber в пятницу. — Это пустое и бессмысленное заявление, поскольку с угрозой ИГ1 покончено».

Накануне государственный департамент США призвал турецкие власти воздержаться от военной операции в районе Африн. По словам главы пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт, Турции необходимо сосредоточиться на борьбе с террористами из ИГ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что любая военная операция Турции в районе Африна будет рассматриваться Дамаском как «акт агрессии».

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.