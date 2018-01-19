Кличко заявил, что не все киевские чиновники могут сразу вынырнуть из купели

Москва, 19 января. Не все киевские чиновники в следующем году смогут сразу вынырнуть из купели на Крещение, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко вместе с заместителями и советниками мэра Киева, а также главами районов и депутатами нырнул в крещенскую прорубь. Он объяснил, что таким образом решил сплотить и закалить свою команду.

«Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства, — рассказал он на своей странице в Facebook. — Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой в Бога, в Украину и в наше дело».

Мэр Киева также пошутил, что на Крещение в 2019 году городские чиновники, которые будут плохо работать, могут вынырнуть из купели не сразу, передает RT.

Ранее сообщалось, что по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленобласти президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях на Селигере.