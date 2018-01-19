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Россия
Песков рассказал о крещенской традиции Путина
Украина
Кличко заявил, что не все киевские чиновники могут сразу вынырнуть из купели
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    Кличко заявил, что не все киевские чиновники могут сразу вынырнуть из купели

    13:48  19 Января 2018
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    Кличко заявил, что не все киевские чиновники могут сразу вынырнуть из купели

    Москва, 19 января. Не все киевские чиновники в следующем году смогут сразу вынырнуть из купели на Крещение, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко вместе с заместителями и советниками мэра Киева, а также главами районов и депутатами нырнул в крещенскую прорубь. Он объяснил, что таким образом решил сплотить и закалить свою команду.

    «Считается, что именно в этот день вода приобретает целебные свойства, — рассказал он на своей странице в Facebook. — Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой в Бога, в Украину и в наше дело».

    Мэр Киева также пошутил, что на Крещение в 2019 году городские чиновники, которые будут плохо работать, могут вынырнуть из купели не сразу, передает RT.

    Кличко заявил, что не все киевские чиновники могут сразу вынырнуть из купели

    Ранее сообщалось, что по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленобласти президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях на Селигере.

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #киев #украина #кличко #крещение #чиновники #мэр #прорубь
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