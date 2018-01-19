Выборы-2018: СПЧ направил Сванидзе для работы в группе ЦИК по информационным спорам

Москва, 19 января. Журналист Николай Сванидзе делегирован президентским Советом по правам человека в рабочую группу ЦИК России по информационным спорам в ходе выборов президента РФ в 2018 году.

Об этом в пятницу сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина на заседании комиссии. По словам Гришиной, в настоящее время состав рабочей группы по информационным спорам утвержден, пишет РИА Новости.

«У нас несколько затянулся процесс согласования с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, мы пригласили заранее представителя, и не так давно получили кандидатуру — Сванидзе Николай Карлович», — отметила секретарь ЦИК, выразив надежду, что работа Сванидзе в группе будет очень полезна.

Гришина добавила, что в состав рабочей группы вошли представители профессионального сообщества и экспертных организаций.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующая дата была утверждена Советом Федерации. 18 декабря официально началась президентская кампания.

Действующий президент России Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в его поддержку собрано более миллиона подписей избирателей. Как показали социологические опросы, более 81% россиян готовы отдать свой голос за Путина.