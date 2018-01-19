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Выборы президента России: журналистам Life запретили задавать вопросы на пресс-конференции Грудинина
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    Выборы президента России: журналистам Life запретили задавать вопросы на пресс-конференции Грудинина

    13:21  19 Января 2018
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    Выборы президента России: журналистам Life запретили задавать вопросы на пресс-конференции Грудинина

    Санкт-Петербург, 19 января. Представителям сетевого издания Life не дали задать вопросы на пресс-конференции кандидата в президенты на выборах в 2018 году от КПРФ Павла Грудинина.

    Пресс-конференция Грудинина прошла в пятницу в Петербурге в рамках предвыборной кампании кандидата. Однако журналистам Life запретили задавать вопросы на ней.

    Как заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрия Афонина вопросы от данного СМИ не касаются программы Грудинина, поэтому кандидат на них отвечать не будет.

    «Если у вас не будет конструктивных вопросов, то Павел Николаевич и впредь не будет отвечать на ваши вопросы», — приводит его слова АБН.

    Как сообщал корреспондент ФАН, также на пресс-конференции Грудинин отказался отвечать на вопрос журналистов о его сделке с компанией «Икея» и публикации документов о его деятельности, заявив, что вся необходимая информация есть у ЦИК.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.  

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #кпрф #выборы-2018 #грудинин
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