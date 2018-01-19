МИД Ирана: Консультации с РФ и Турцией помогут урегулировать кризис в Сирии

Москва, 19 января. Заместитель министра иностранных дел Ирана Хусейн Джабери Ансари выразил уверенность, что консультации с Москвой и Анкарой будут способствовать скорейшему урегулированию кризиса в Сирийской республике.

В пятницу, 19 января замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился со своим иранским коллегой. Ансари отметил, что намерен обсудить ситуацию в САР, Йемене, Ираке и Ливии.

Замглавы МИД Ирана сообщил, что сегодня он отправится на трехсторонние консультации РФ, Турции и Ирана по Сирии, которые состоятся в Сочи.

Иранский дипломат напомнил о наличии у РФ и Ирана большого потенциала по урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом.

«Надеюсь, что консультации сегодня будут способствовать увеличению подобного сотрудничества», — резюмировал Ансари.

Напомним, 12 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ урегулирование в Сирийской республике, в том числе подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи, а также ситуацию в зонах деэскалации.