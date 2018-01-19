Башенный кран рухнул на жилой дом в Кирове, есть жертвы

Киров, 19 января. Один человек погиб и двое пострадали в результате падения стрелы башенного крана на жилой дом в Кирове. Инцидент произошел на перекрестке улиц Международной организации помощи борцам революции (МОПРа) и Октябрьского проспекта города Кирова.

По данным источника ФАН, жертвой падения крана стал крановщик. Данные о пострадавших уточняются. Сейчас оба находятся в больнице.

Известно, что повреждения получили две квартиры в этом доме, а также припаркованный рядом со зданием автомобиль.