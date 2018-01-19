Эксперты назвали самый продаваемый автомобиль, произведенный в России

Москва, 19 января. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в прошлом году в России было продано 411,8 тысяч новых автомобилей отечественных марок, что на 11% выше показателя 2016 года.

Самым продаваемым автомобилей российской марки стала Lada (311,6 тысяч). В прошлом году продажи модели показали рост на 17%. Продажи отечественного «ГАЗа» также выросли на 5% до 58,6 тысяч.

Однако спрос на автомобили «УАЗ» снизились на 15% до 41,6 тысяч единиц. Из-за этого отечественное авто не попало в топ-10 российского рынка, заняв лишь одиннадцатое место. При этом Lada оказалась на первом месте, а «ГАЗ» лишь на восьмом.