Сирия: Минобороны Турции пытается сблизить с Россией позиции по операции в Африне

Анкара, 19 января. Турция хочет сблизить с Россией позиции по операции в сирийском Африне, заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

По словам Джаникли, Минобороны Турции готовится к проведению операции в Африне против вооруженных формирований сирийских курдов YPG, которых в Анкаре приравнивают к террористам, передает телеканал Ahaber.

«С Россией и с остальными заинтересованными странами региона у нас идет координация, — отметил глава военного ведомства, — их взгляды нужно сблизить с нашей позицией, поскольку в конце концов эта операция будет проведена».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о выводе основной части российских войск из Сирии. Глава государства поздравил российских военных с победой над террористами.