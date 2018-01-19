Госдума одобрила списание долга Киргизии перед Россией

Москва, 19 января. Госдума ратифицировала протокол о списании Киргизии финансовых долгов перед РФ.

В частности, российский парламент списал с долга Бишкека последние 240 из 488,9 млн долларов, которые республика задолжала в 2012 году.

Как напоминает «Свободная пресса», в середине 2017 года президент России Владимир Путин и глава Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Министры Киргизии и России также обменялись протоколами о списании долгов Бишкеку.