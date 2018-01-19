Россия и Иран согласуют подходы по Сирии перед заседанием конгресса нацдиалога

Москва, 19 января. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов заявил, что Россия и Иран согласуют подходы по сирийскому урегулированию перед заседанием конгресса национального диалога Сирии.

Так, в ходе встречи с замглавы МИД Ирана Хусейном Ансари Богданов сказал: «Сегодняшняя наша встреча для нас представляет большую важность с тем, чтобы детали уточнить и согласовать наши подходы по сложной тематике сирийского урегулирования, ситуации в Сирии и вокруг нее».

Ранее Богданов подтвердил, что сроки проведения Конгресса национального диалога Сирии в Сочи остаются неизменными — он пройдет 29 и 30 января. Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии.

Отметим, что с инициативой провести в Сочи конгресс национального диалога Сирии выступил именно глава российского государства. Ожидается, что конгресс станет крупнейшей переговорной площадкой, на которой будут представлены все политические силы Сирии, а также все этнические и религиозные группы.