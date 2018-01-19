Гармонизация духа и плоти: смысл крещенского купания Путина объяснил Онищенко

Президент России Владимир Путин, завершая визит в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в ночь на православный праздник Крещение Господне (Богоявление) посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области. Там глава государства посетил церковную службу, а затем по православной традиции окунулся в крещенскую прорубь, которую по аналогии с рекой, в которой крестили Иисуса Христа, называют иорданью. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент, будучи воцерковленным человеком, принял участие в очень важном обряде и еще раз показал, что и физически, и морально находится в великолепной форме и полностью готов к исполнению обязанностей президента великой державы.

«Для Владимира Владимировича, как человека воцерковленного, погружение в купель — это не какой-то случайный порыв, — отметил Геннадий Онищенко, который сам ежегодно принимает участие в крещенских купаниях. — Для президента это было завершением и прошедшего Рождественского поста, и недели праздников. Так что окунание в крещенскую прорубь стало для него заключительным аккордом гармонизации духа и плоти».

Геннадий Онищенко обратил внимание, что Владимир Путин подошел к этому обряду серьезно и ответственно — сначала посетил службу, и только потом направился к крещенской купели.

«Все это говорит о том, что для президента служение — это своего рода аскеза. В его образе жизни, в его поведении, во всех его устремлениях присутствует нацеленность на исполнение миссии, которая ему доверена судьбой и богом — это руководство страной. В жизни Владимира Путина все подчинено этому. Этому посвящен в том числе и обряд омовения, который он совершил на Крещение», — отметил Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, все это говорит о том, что глава государства пребывает в отличной физической форме.

«Вся жизнь нашего президента, его поведение, физические нагрузки, которым он себя повергает, в том числе термальные низкотемпературные процедуры — это все звенья одной цепи. Президент делает все для поддержания себя в отличной физической форме, чтобы максимально эффективно справляться с интеллектуальными и психологическими нагрузками, которые ему приходится перманентно переносить, находясь на высшем государственном посту руководителя нашей страны. И дай бог ему здоровья!» — заключил Геннадий Онищенко, поздравив всех россиян с праздником Богоявления.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ночь с 18 на 19 января православные, живущие по юлианскому календарю, в том числе в России, отметили Крещенский сочельник — день строгого поста, предваряющий праздник Крещения Господня (Богоявления). Во всех православных храмах в этот день совершаются литургии с чином Великого освящения воды, а верующие по традиции окунаются в иордани — специально прорубленные купели в водоемах.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в связи с праздником Крещения Владимир Путин побывал на литургии и принял участие в крещенских купаниях, погрузившись в иордань на Селигере. По словам Пескова, президент уже много лет окунается в прорубь в праздник Богоявления.