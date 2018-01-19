Саакашвили предпочел тюрьму отдыху на Мальдивах

Киев, 19 января. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что предпочитает сидеть в киевской тюрьме, чем отдыхать на Мальдивах.

«Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь», — приводит слова Саакашвили агентство РИА Новости.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что президент Петр Порошенко провел новогодние каникулы на Мальдивских островах. Как стало известно, после Нового года украинский лидер вместе с другими пассажирами прибыл на частном самолете на Мальдивские острова. Неделя отдыха обошлась Порошенко в 500 тысяч долларов, утверждалось в статье.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве в конце прошлого года. Он провел три для в заключении, после чего был отпущен на свободу по решению суда.