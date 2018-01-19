Не доезжают до передовой: в ДНР рассказали о «самоуничтожении» боевых машин ВСУ

Донецк, 19 января. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал о самоуничтожении боевой техники киевский силовиков в Донбассе. По его словам, боевые машины ВСУ находятся в таком плохом состоянии, что не успевают доезжать до передовой.

Заявление об этом он подкрепил данными разведки ДНР, согласно которым 18 января украинские солдаты понесли потери прямо во время выгрузки техники с состава близ населенного пункта Свободное.

Выгрузку силовики производили, наращивая силы и военную технику со стороны Мариуполя. В этот район были переброшены два батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Небоевые потеряли украинцы понесли в результате короткого замыкания у одной из БМП-1 КШ, в результате она сгорела. Басурин уточнил, что указанная БМП-1КШ принадлежала командиру батальона. «Даже личные боевые машины командиров находятся в настолько плохом состоянии, что «самоуничтожаются», не доезжая до передовой», — подчеркнул он.

В этой связи он напомнил о том, как киевские власти и командование ВСУ не устает делать громкие заявления о увеличении расходов на оборону Украины, в частности, на восстановление и ремонта военной техники. Куда на самом деле уходят эти деньги, по его мнению, украинским солдатам следует спросить у своих командиров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать свою оставленную в Крыму военную технику, хотя она находится в плачевном состоянии. Российский лидер подчеркнул, что речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это предложение жестом доброй воли, однако Киев его не оценил, не предоставив Москве никакого внятного ответа.

Вместо этого украинские политики и военные, понимая, что у страны просто не хватит денег восстанавливать свою проржавевшую «боевую мощь», начали делать громкие заявления о том, что Украину таким образом «хотят унизить».

Более того, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в своих антироссийских фантазиях пошел еще дальше, предположив, что военную технику могли «нашпиговать» различными устройствами.