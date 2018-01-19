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Роскомнадзор предупредил СМИ о соблюдении законодательства при освещении выборов-2018
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    Роскомнадзор предупредил СМИ о соблюдении законодательства при освещении выборов-2018

    12:38  19 Января 2018
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    Роскомнадзор предупредил СМИ о соблюдении законодательства при освещении выборов-2018

    Москва, 19 января. Роскомнадзор напомнил журналистам о необходимости соблюдать законодательство о выборах при освещении избирательной кампании.

    «В связи с разворачивающейся кампанией по выборам президента РФ Роскомнадзор считает целесообразным обратить внимание СМИ на необходимость строгого соблюдения законодательства о выборах», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Роскомнадзор обратил внимание, что, согласно статье 48 Федерального закона № 67-ФЗ, СМИ не имеют права проводить предвыборную агитацию, журналисты могут публиковать об избирательной кампании только объективные материалы информационного характера.

    Роскомнадзор предупредил СМИ о соблюдении законодательства при освещении выборов-2018

    При этом кандидаты в президенты на выборах 2018 года могут агитировать избирателей, выступая на радио и телевидении, а также публикуя соответствующие материалы в печатных и сетевых СМИ в установленный период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается за сутки до них.

    Роскомнадзор также напомнил, что ни при каких условиях к агитационной деятельности не могут быть привлечены несовершеннолетние. Руководство о том, как СМИ должны освещать предвыборную кампанию, размещен на официальном сайте ведомства.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания стартовала 18 декабря. Сейчас в городах РФ открываются избирательные штабы кандидатов.

    Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время в его поддержку уже собрано более миллиона подписей избирателей. Как показали социологические опросы, отдать свой голос за Путина сейчас готовы свыше 81% россиян.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #роскомнадзор #выборы-2018
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