Сирия против военного присутствия США: Фейсал Микдад ответил на заявления Рекса Тиллерсона

Замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад осудил планы Соединенных Штатов на дальнейшее военное присутствие в Сирии. Поводом к этому послужило заявление главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона заявившего, что США не могут «допустить тех же ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход из Ирака позволил «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ) выжить и, в конце концов, превратиться в «Исламское государство»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

В ответном заявлении, распространенным накануне сирийским информагентством SANA, Фейсал Микдад назвал военное присутствие США на территории Сирии незаконным и являющимся грубым нарушением международных норм, а также посягательством на суверенитет страны:

«Это присутствие и все, что сделала американская администрация, было и до сих пор направлено на защиту «Исламского государства», созданного администрацией Обамы».

Сирийский дипломат отметил, что «Сирия продолжит свою беспощадную войну с террористическими группами, как бы они ни назывались, пока каждая пядь сирийской земли не будет очищена от скверны террора, и с той же решимостью будет бороться, пока Сирия не освободится от любого незаконного иностранного присутствия»:

«Любое политическое решение может быть только ради удовлетворения чаяний сирийского народа, а не для достижения навязываемых внешними силами задач и интересов, которые противоречат этим устремлениям».

По словам Фейсала Микдада, цель американской администрации состояла не в том, чтобы уничтожить «Исламское государство»:

«Город Ракка все еще пожинает плоды американских завоеваний и их так называемой коалиции. Сирийскому правительству не нужен ни один доллар из США для восстановления, потому что эти доллары окрашены сирийской кровью, а американская политика ведет только к разрушениям и страданиям».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что США до сих пор не собираются даже мотивировать свое присутствие на территории Сирии:

«Только глава Пентагона Джеймс Мэттис заявляет о том, что США якобы борются с террористической организацией «Исламское государство». И им не нужны никакие мандаты, то есть они сами являются нормой международного права, тем самым, попирая все устоявшиеся международные принципы и нормы отношений».

Наш собеседник напомнил, что Министерство обороны Российской Федерации, официальный Дамаск, Турция и Иран неоднократно подтверждали тот факт, что военнослужащие Соединенных Штатов Америки способствуют действиям различных террористических организаций, их выживаемости, совершению маневров, которые приводят к нападениям на сирийские правительственные войска:

«Министерство обороны Российской Федерации обращалось к военнослужащим Соединенных Штатов Америки, чтобы те провели операцию по уничтожению перемещающихся бандитов. Никаких действий со стороны США не было. Более того, журналисты провели расследование. Из Ракки грузовиками американцы вывозили боевиков «Исламского государства» вместе с их семьями. Все это зафиксировано, однако на сегодняшний день кроме как от официального Дамаска, который стал ставить вопрос о пособничестве Соединенных Штатов Америки боевикам террористических организаций, никто эту проблему не поднимает».

Эксперт отметил, что есть доказательства и действий, которые способствовали деятельности террористов:

«Спецслужбы также продолжают снабжать боевиков разведывательной информацией и соответствующими данными, которые позволяют успешно проводить атаку дронами и провозить беспилотники, которые якобы смонтированы в кустарных условиях, но совершают такие маневры, которые кустарным образом провести и подготовить нельзя. Таким образом, есть доказательства того, что Соединенные Штаты Америки способствовали, способствуют и, скорее всего, собираются и дальше способствовать боевикам в Сирии».

Наш собеседник имеет в виду так называемую «Новую сирийскую армию»:

«Ее основу составляют боевики ИГ, вывезенные из Ракки. Речь идет о 400 боевиков, а также примкнувших боевиках из других вооруженных формирований. Кроме этого, формируются еще и «силы безопасности границы», которые должны перекрыть сирийско-турецкую границу и, тем самым, создать проблемы для решения вопросов, связанных с мирным урегулированием, в зоне безопасности, где ответственна Турция. На сегодняшний день заявление Фейсала Микдада актуально, своевременно, оно соответствует действительности, и по нему необходимо провести соответствующие действия, чтобы мир воцарил на сирийской земле».

1 Организация запрещена на территории РФ.