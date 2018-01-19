Грудинин ответил на вопрос о возможности легализации однополых браков в России

Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин признался, что считает однополые браки недопустимыми. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Петербурге, сообщает корреспондент ФАН.

Журналисты во время пресс-конференции поинтересовались у Грудинина, планирует ли он, в случае победы на выборах-2018, легализовать однополые браки.

«Я люблю женщин. Женщины любят меня», — сразу уточнил кандидат в президенты.