Грудинин ответил на вопрос о возможности легализации однополых браков в России
Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин признался, что считает однополые браки недопустимыми. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Петербурге, сообщает корреспондент ФАН.
Журналисты во время пресс-конференции поинтересовались у Грудинина, планирует ли он, в случае победы на выборах-2018, легализовать однополые браки.
«Я люблю женщин. Женщины любят меня», — сразу уточнил кандидат в президенты.
«Не думаю, что в нашем обществе есть эта проблема, — констатировал он. — ЛГБТ не допустимая у нас ведь вещь».
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