Грудинин признался, что использует труд мигрантов по опыту зарубежных олигархов

Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин рассказал, сколько иностранцев работает на Совхозе имени Ленина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы проводим землянику, картофель, ягоды, У нас 320 постоянных работников 180 временных в том числе из-за рубежа», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Грудинина, немецкие бизнесмены, например, приглашают на сбор земляники граждан Польши и Румынии, поскольку коренное население «не очень хочет идти работать».

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.