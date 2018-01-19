Москва, 19 января. Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал травму защитника красно-белых Георгия Джикиии, назвав ее проблемой номер один для действующего чемпиона страны.

«Кресты — кошмар. Думаю, что оборонительный потенциал «Спартака» на 20% снизился точно. И это минимум, поскольку из русскоязычных защитников Джикия — сильнейший, на мой взгляд. Он должен был стать ключевой фигурой в обороне «Спартака», сборной. Теперь это все под большим вопросом — сроки восстановления после таких травм точно спрогнозировать трудно. Огромное сожаление. Нравился он мне, несмотря на то, что по-началу я его много критиковал», — заявил Червиченко.

Бывший владелец «Спартака» подчеркнул, что красно-белые и так никогда не славились сверхнадежной обороной, а теперь могут и вовсе столкнуться с большими трудностями.

«В «Спартаке» оборона и так не самая сильная линия. Как найти россиянина Джикии на замену — большая проблема. Наверное, сейчас это самая большая трудность «Спартака». Что делать? Я не знаю, это проблема руководителей клуба. Может, за какие-то безумные деньги придется покупать уже готовую, сформировавшуюся фигуру, подтвердившую качество. Никто хорошего защитника просто так не отдаст. Но ведь бывают предложения, от которых тяжело отказаться. Все зависит от амбиций. Но проблема Джикии — проблема номер один в «Спартаке», — отметил Червиченко.

Напомним, Джикия, который в этом сезоне стал ключевым центральным защитником «Спартака», получил тяжелую травму в товарищеском матче «Спартака» против «Шанхая», который состоялся 18 января. Как рассказали в пресс-службе красно-белых, Джикия порвал крестообразные связки колена.

Предполагается, что футболист будет прооперирован в римской клинике «Вилла Стюарт», где ранее проходили лечение футболисты «Спартака» Роман Зобнин и Жано Ананидзе.

Отметим, ранее стало известно, что из-за травмы Джикии «Спартак» активно ищет центрального защитника. Не исключен вариант, при котором новичком московского клуба в зимнее трансферное окно может стать защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев.