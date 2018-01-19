Украинский миллионер призвал забыть о Крыме и подумать об уступках Донбассу

Киев, 19 января. Влиятельный украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский выразил мнение, что Украина не сможет разрешить конфликт на Донбассе, потому что для этого нужны уступки, на которые президент страны Петр Порошенко идти абсолютно не готов. Он также призвал навсегда забыть о Крыме.

«Если называть вещи сегодня своими именами, то Крым вернуть практически невозможно, — сказал он в эфире телеканала 112. — Юридически Крым я считаю украинским , а фактически он сегодня российский».

Говоря о том, как разрешить конфликт в Донбассе, Корогодский заявил о необходимости принятия непопулярных решений, на что Порошенко никогда не решится.

«Я вам сразу отвечу — нет, не сможет», — резюмировал он, передает «ПолитНавигатор».

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что Киев мог удержать Крым, если бы новые власти предпринял необходимые меры.

Напомним, 14 декабря президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции напомнил историю принадлежности Крыма и выразил уверенность, что Россия и Украина «пройдут через это».