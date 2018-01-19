18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков рассказал о крещенской традиции Путина
Украина
Украинский миллионер призвал забыть о Крыме и подумать об уступках Донбассу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский миллионер призвал забыть о Крыме и подумать об уступках Донбассу

    12:54  19 Января 2018
    1404

    Украинский миллионер призвал забыть о Крыме и подумать об уступках Донбассу

    Киев, 19 января. Влиятельный украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский выразил мнение, что Украина не сможет разрешить конфликт на Донбассе, потому что для этого нужны уступки, на которые президент страны Петр Порошенко идти абсолютно не готов. Он также призвал навсегда забыть о Крыме.

    «Если называть вещи сегодня своими именами, то Крым вернуть практически невозможно, — сказал он в эфире телеканала 112. — Юридически Крым я считаю украинским , а фактически он сегодня российский».

    Говоря о том, как разрешить конфликт в Донбассе, Корогодский заявил о необходимости принятия непопулярных решений, на что Порошенко никогда не решится.

    «Я вам сразу отвечу — нет, не сможет», — резюмировал он, передает «ПолитНавигатор».

    Гарик Корогодский

    Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что Киев мог удержать Крым, если бы новые власти предпринял необходимые меры.

    Напомним, 14 декабря президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции напомнил историю принадлежности Крыма и выразил уверенность, что Россия и Украина «пройдут через это».

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #донбасс #украина #крым
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грудинин привез свои "20 шагов" в Петербург. Пресс-конференция

      10:48 19 Января 2018 890
      Читать
      6:11
      Сегодня

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска
      1:20
      Сегодня

      МИД России прокомментировал публикацию ВuzzFeed о счетах сотрудников посольства

      20:30
      Вчера

      Расчеты С-400 и «Панцирь-С» отразили нападение условного противника в Подмосковье

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 34272

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3566

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      34980

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8264

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7819
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

      Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

      13:52   19 Января 2018
      1523
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      2857
      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      Лукашевич: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

      0:42   19 Января 2018
      1626
      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      Лавров: Боевики в Сирии и Ираке получили технологии синтеза отравляющих веществ

      19:30   18 Января 2018
      1527