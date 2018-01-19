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Россия
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Политика
Выборы-2018: Грудинин призвал ДНР и ЛНР самостоятельно разобраться в конфликте с Киевом
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    Выборы-2018: Грудинин призвал ДНР и ЛНР самостоятельно разобраться в конфликте с Киевом

    12:22  19 Января 2018
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    Выборы-2018: Грудинин призвал ДНР и ЛНР самостоятельно разобраться в конфликте с Киевом

    Санкт-Петербург, 19 января. Жители Донбасса должны самостоятельно разобраться в конфликте с Киевом, заявил кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин во время пресс-конференции в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты поинтересовались взглядом Грудинина на ситуацию в Донбассе. Кандидат в президенты России констатировал, что минские соглашения не состоялись. Он добавил, что договоренности до сих пор не выполнены по вине украинской стороны.

    Однако, по мнению Грудинина, Россия не должна помогать жителям Донецкой и Луганской народной республики. По его мнению, жители Донбасса смогут сами разобраться в этом конфликте.

    «Если люди хотят жить в независимом государстве,то им надо дать такую возможность. Мы с Украиной родственные народы. Русские люди в Донбассе должны сами определиться», — констатировал он.

    Выборы-2018: Грудинин призвал ДНР и ЛНР самостоятельно разобраться в конфликте с Киевом

    Напомним, Россия выступает гарантом минских соглашений, благодаря которым удалось остановить активную фазу боевых действий в Донбассе. Вместе с Россией гарантами мирного урегулирования выступают Германия и Франция. Российская сторона также оказывает гуманитарную помощь жителям региона, которым Киев объявил блокаду.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #минские соглашения #лнр #выборы-2018 #грудинин
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