Президентские выборы-2018. Грудинин объяснил, почему хранит ценные бумаги в иностранных банках

Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин в ходе пресс-конференции в Петербурге ответил на вопрос, почему хранит ценные бумаги в иностранных банках.

Один из журналистов попросил Грудинина прояснить запутанную историю с зарубежными счетами. В частности, почему для оплаты медицинских услуг ему понадобились иностранные бумаги.

Грудинин пояснил, что если вкладывать свои деньги в иностранные банки, они уменьшаются меньше чем на 1% в год. Таким образом, политик признался, что не только вкладывает деньги в банки, но и пытается их приумножить за счет инвестирования.