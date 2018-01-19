МИД Белоруссии: Переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде

Минск, 19 января. Переговоры по Донбассу можно вести даже в Антарктиде, их успех «вряд ли зависит от места проведения», считает глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — говорится в комментарии дипломата, размещенного на сайте МИД Белоруссии.

Макей подчеркнул, что для успешности переговоров необходимо, чтобы все стороны конфликта были заинтересованы в «прекращении кровопролития».

Так белорусский дипломат прокомментировал слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что на встрече с ним президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности переноса переговоров по Донбассу из Минска.

Напомним, в декабре во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал трагедией ситуацию на восточной границе Украины. По словам российского лидера, первоисточником этой трагедии является вооруженный захват власти, который произошел в Киеве в 2014 году.