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Россия
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МИД Белоруссии: Переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде
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    МИД Белоруссии: Переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде

    12:19  19 Января 2018
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    МИД Белоруссии: Переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде

    Минск, 19 января. Переговоры по Донбассу можно вести даже в Антарктиде, их успех «вряд ли зависит от места проведения», считает глава белорусского МИД Владимир Макей.

    «Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — говорится в комментарии дипломата, размещенного на сайте МИД Белоруссии.

    Макей подчеркнул, что для успешности переговоров необходимо, чтобы все стороны конфликта были заинтересованы в «прекращении кровопролития».

    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей

    Так белорусский дипломат прокомментировал слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что на встрече с ним президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности переноса переговоров по Донбассу из Минска.

    Напомним, в декабре во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал трагедией ситуацию на восточной границе Украины. По словам российского лидера, первоисточником этой трагедии является вооруженный захват власти, который произошел в Киеве в 2014 году.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #белоруссия #донбасс #переговоры #минск #макей
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