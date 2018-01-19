Сирия новости 19 января 12.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме, в Харасте продолжаются ожесточенные бои

Сирия, 19 января. ВКС РФ бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме, в Харасте продолжаются столкновения между САА и радикальными группировками, ИГ1 атакует SDF в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Харасте, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, отбили атаку ИГ в Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, пыталось атаковать позиции САА в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе, атакует позиции САА в Харасте.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Правительственные войска САР продолжают обстреливать опорные пункты радикальных группировок в городе Хараста Восточной Гуты, передает Fars News. Ранее сообщалось, что боевики вооруженных формирований «Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман» пытались напасть на расположения Сирийской арабской армии (САА), однако все атаки радикалов были отражены. Также Al-Masdar News пишет, что элитное подразделение армии САР готово войти в Харасту для поддержки базирующихся в городе бригад САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими отрядами ополчения и группировками «Исламского государства». Военный источник в социальной сети Twitter (@andrevasiliev80) пишет, что столкновения продолжаются в районе населенного пункта Гаранидж.

Информагентство Al-Masdar News сообщает, что информационные каналы ИГИЛ1 подтвердили, что в бою с SDF в окрестностях Гараниджа был ликвидирован примкнувший к ИГ рэпер из Германии.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Хазарин на юге провинции Идлиб. О боевом вылете российской авиации пишет в своем микроблоге в Twitter (@watannews2015) военный источник.

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) приостановила наступление в районе военной авиабазы Абу-Духур и продвигается к союзным частям, базирующимся в провинции Алеппо. Предполагается, что после воссоединения правительственные войска продолжат совместное наступление на стратегически важный аэродром. Однако, ВКС РФ продолжают бомбить опорные пункты радикалов на юго-востоке региона, нанося «Тахрир аш-Шам» существенный урон.

Провинция Хама

Российская авиация атакует опорные пункты радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Мазраат Жиата на севере провинции Хама, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@watannews2015).

Информационное агентство Al-Masdar News передает, ссылаясь на источники, подконтрольные ИГИЛ, что радикальные исламисты пытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке провинции Хама. Сведений, подтверждающих данный факт, со стороны официальных источников не поступало.

Ирак

Информационное агентство Rudaw передает, что бойцы отряда народного ополчения «Хашд аш-Шааби» нейтрализовали террориста-смертника ИГИЛ к востоку от города Самарра на юге провинции Салах эд-Дин.

Семь членов «Исламского государства» было арестовано солдатами иракской армии в провинции Анбар. По данным информационного агентства Iraqi News, радикальных исламистов удалось задержать при проверке личностей иракцев, возвращающихся в свои дома в городе Аль-Каим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)