Сирия: Турция намерена использовать высокоточное оружие в боях в Африне

Анкара, 19 января. Турецкие СМИ раскрыли планы Анкары по проведению военной операции в Сирии. По данным источников газеты «Хабер тюрк», сейчас генштаб страны сконцентрировал внимание на тактике ведения боев с применением высокоточного оружия.

Уточняется, что военное командование Турции полагает, что на первом этапе активного сопротивления в Африне не последует, а вооруженные группировки постараются окопаться на подготовленных огневых точках внутри городских кварталов. Ликвидировать их Анкара собирается с помощью авиации и ракет с лазерным наведением.

Окончательное решение по использованию ВВС примут по итогам прошедших в четверг в Москве переговоров начальника Генштаба Турции Хулуси Акара с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым.

Если российская сторона не позволит Турции использовать все воздушное пространство над Африном, то основная ставка будет сделана на ракеты с лазерным наведением, а также и беспилотники для подсветки объектов и корректировки траекторий полета, пишет ТАСС.

По данным агентства «Доган», сейчас неподалеку от Африна расположены позиции бойцов «Сирийской свободной армии», оппозиционной правительству САР. Именно их контингент станет основной ударной силой наземной фазы операции. Прикрывать отряды ССА будут турецкая бронетехника, артиллерия и авиация.