«Награда нашла своего героя»: киевская правозащитница отреагировала на избиение журналиста

Киев, 19 января. Киевская правозащитница Татьяна Монтян считает, что журналиста Сергея Трушкина избили не за его просьбу к продавщице разговаривать на украинском языке, а за глупость и излишнюю настойчивость.

Об этом Монтян написала на своей странице в Facebook, комментируя инцидент в Черниговской области. Напомним, по словам киевского журналиста Трушкина, в одном из магазинов он попросил продавщицу разговаривать с ним на украинском, после чего женщина позвонила своему мужу, который разрешил конфликт с журналистом с помощью кулаков.

По мнению Монтян, Трушкин не должен был обращаться с такой просьбой к продавщице и получил по заслугам.

«Награда нашла своего героя», — подчеркнула она.

Языковой конфликт обострился на Украине в 2014 году. Скандалы из-за использования русского языка, родного для половины украинцев, на территории страны возникают постоянно.

В сентябре 2017 года киевские власти приняли закон «Об образовании», который запрещает проводить образовательный процесс в школах с пятого класса на всех языках, кроме украинского. Венецианская комиссия, как сообщало URA.RU, уже признала данный закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам.