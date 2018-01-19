«Спартак» может подписать Беляева из-за травмы Джикии

Москва, 19 января. Московский «Спартак» рассматривает возможность приобретения защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева из-за травмы Георгия Джикии.

По информации Федерального агентства новостей, из-за серьезной травмы своего центрального защитника «Спартак» в спешном порядке изучает варианты укрепления обороны. Отмечается, что главный тренер действующих чемпионов России Массимо Каррера присматривается к бразильцу Вериссимо, а также сербу Николе Максимовичу. Кроме того, «Спартак» заинтересован и в покупке российского центрального защитника Максима Беляева, выступающего за тульский «Арсенал». Отметим, Беляевым красно-белые интересовались еще летом минувшего года.

В то же время известно, что на 26-летнего футболиста также претендует «Зенит». В текущем сезоне на счету Беляева 18 матчей в премьер-лиге, в которых он забил 1 гол и получил 3 желтых карточки.

До перехода в «Арсенал» Беляев выступал за ярославский «Шинник».

Напомним, о том, что защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия получил серьезную травму (разрыв крестообразной связки коленного сустава), стало известно 18 января.