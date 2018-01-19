В НАО готовы к выплатам за рождение первого ребенка по указанию Путина

Нарьян-Мар, 19 января. Отделение социальной защиты в Ненецком автономном округе с пятницы, 19 января готово принимать заявления от жителей региона на предоставление ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка.

В рамках федерального финансирования региональные органы социальной защиты населения назначают эту выплату на детей, пополнивших окружные семьи с 1 января 2018 года.

По словам руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергея Свиридова, жители НАО, у которых в этом месяце родились первенцы, могут приносить свои заявления в окна ОСЗН или МФЦ с сегодняшнего дня.

Обратиться в ОСЗН необходимо не позднее, чем через шесть месяцев со дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. Размер выплаты на 2018 год равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в Ненецком автономном округе за второй квартал предшествующего года, и составляет сегодня 21 973 рубля.

Напомним, в конце декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого и второго ребенка.

