Сирия сегодня: Дамаск способен прикрыть себя «с воздуха», Москва поможет САР восстановить связь и IT-инфраструктуру

Сирия, 19 января. В Госдуме заявили, что Дамаск располагает всеми техническими средствами для прикрытия своего воздушного пространства. Москва намерена помочь Сирии восстановить связь и IT-индустрию. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Воздух под контролем

Сирийская арабская республика располагает всеми необходимыми для защиты своего воздушного пространства средствами, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад заявлял о том, что силы ПВО Сирии восстановлены и готовы противостоять любым самолетам Турции.

«Тех средств, которые они имеют, вполне достаточно для надежного прикрытия противовоздушной ситуации над страной», — подчеркнул в свою очередь Шаманов.

Депутат также подчеркнул, что речь идет о всей суверенной территории Сирии. Кроме того, по его словам, помогает Дамаску и Российская Федерация, действия которой «определяются договорными отношениями с законным сирийским правительством».

Связь и IT

Российская Федерация намерена оказать Сирии помощь в обучении студентов IT-специальностям и восстановлении поврежденных войной линий связи. Кроме того, Москва готова поделиться опытом по предотвращению распространения экстремизма в сети. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Не секрет, что вербовка участников незаконных вооруженных формирований, пропаганда экстремизма, террористические проявления во многом идут и с помощью сети Интернет. Мы здесь объединяем наши усилия для того, чтобы победить эти явления в информационной среде. Это сотрудничество может заключаться в том, что мы готовы поделиться российским опытом, в том числе законодательных инициатив в корректировке нормативной базы для того, чтобы остановить распространение запрещенной информации в сети», — сообщил он.

Чиновник уверен, что это восстановление будет критически важным для установления стабильности в Сирии и Россия предоставит ей свои технологические разработки.

Обстановка в зонах деэскалации

За минувшие суки российские и турецкие специалисты Центра по примирению сторон в Сирии зафиксировали три случая нарушения режима «тишины» в зонах деэскалации. Об этом сообщается в информационном бюллетени Минобороны России.

«Зафиксировано три случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Идлиб — 1, Дамаск — 1», — значится в документе.

Все случаи беспорядочной стрельбы отмечались на территории, подконтрольной боевикам запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1». Помимо этого российские специалисты Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Тарин (провинции Хомс), где местное население получило продовольствие общим весом 2,4 тонны. Медицинскую помощь получили 34 сирийца.

1 Организация запрещена на территории РФ.