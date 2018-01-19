Выборы президента: Грудинин рассказал о доходах от операций с недвижимостью

Санкт-Петербург, 10 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин признался, что аренда приносит больший доход его совхозу имени Ленина. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Петербурге.

Журналисты поинтересовались у Грудинина о доходах от операций с недвижимостью. Кандидат в президенты, судя по всему, был не очень рад этому вопросу.

«Вы все пытаетесь в карман залезть или в замочную скважину посмотреть?», — прокомментировал он.

Впрочем, Грудинин все же ответил: он признался, что аренда дает больше доходов, чем «картошка».

«190 миллионов рублей заплатили нам в прошлом году из бюджета Москвы, потому что хотели расширить МКАД», — привел он пример.

Однако кандидат от КПРФ заверил, что все полученные от операций с недвижимостью средства вкладывает в производство.