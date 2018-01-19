Выборы президента России. Грудинин оправдал бизнесменов, выводящих деньги в офшоры

Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин в ходе пресс-конференции в Петербурге ответил на вопрос об офшорах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас нет ни копейки денег в офшорах. Невозможно это», — заявил он.

Грудинин также объяснил поступок бизнесменов, выводящих деньги в офшорах тем, что они боятся за свою собственность.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.