Выборы президента России. Грудинин оправдал бизнесменов, выводящих деньги в офшоры
Санкт-Петербург, 19 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин в ходе пресс-конференции в Петербурге ответил на вопрос об офшорах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«У нас нет ни копейки денег в офшорах. Невозможно это», — заявил он.
Грудинин также объяснил поступок бизнесменов, выводящих деньги в офшорах тем, что они боятся за свою собственность.
Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: