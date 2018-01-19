Согласно майским указам Путина: власти Карелии поддержат малый и средний бизнес

Петрозаводск, 19 января. Правительство Карелии разрабатывает меры поддержки местных предпринимателей. Это делается согласно директивам президента России Владимира Путина, заложенным в майских указах российского лидера.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на заседании Правительства Карелии. Способствовать развитию региональной экономики должно стимулирование предпринимательской активности. Поддержка бизнеса – важнейший вектор, на который в майских указах обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что для улучшения инвестиционного климата и скорейшего обеспечения занятости населения подготовлен ряд нормативных актов и законов. Среди новых форм финансовой поддержки – специальная субсидия на компенсацию затрат работающего в сфере производства товаров бизнеса. Предполагается также и субсидия на компенсацию некоторых затрат при постройке или реконструкции объектов придорожного сервиса. Для создания гостевых домов субсидия может составить порядка 3 миллионов рублей.

Предложения касались поддержки не только существующих видов предпринимательства, но и стимулирования новых направлений. Например, биофармацевтического производства. Кроме того, как мера поддержки функционирования моногородов предлагается введение спецусловий по микрозаймам под 6,8% годовых на сумму от 100 до 750 тысяч рублей.