Украинские СМИ узнали подробности тайного отдыха Порошенко на Мальдивах

Киев, 19 января. Президент Украины Петр Порошенко провел тайные каникулы на Мальдивских островах, сообщает издание «Украинская правда».

Как отмечается в статье, украинский лидер вместе с другими пассажирами полетел отдыхать на частном самолете Falcon 7X, после чего снял номер в пятизвездочном отеле Cheval Blanc.

Авторы статьи выяснили, что отдых на президенту Украины обошелся в 500 тысяч долларов или 14 млн гривен. Сотрудники администрации Порошенко официально подтвердили, что глава государства действительно с 1 по 8 января находился на Мальдивских островах. Там также заверили, что Порошенко задекларирует расходы на поездку.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка. На ее место украинский лидер предложил замглавы Нацбанка Якова Смолия.