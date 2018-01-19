Выборы-2018: «Гражданский контроль» обратится к странам, где будут голосовать россияне

Москва, 19 января. Российская ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль» направит обращение о создании благоприятных условий для голосования граждан РФ на выборах в 2018 году странам, где проживают соотечественники.

Об этом сообщил в пятницу сопредседатель ассоциации Александр Борд.

«Будем отдельно обращаться к руководству стран, где находятся наши соотечественники, к международным правозащитным организациям с тем, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования для голосования 18 марта», — приводит его слова РИА Новости.

Борд отметил, что в настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает в связи с усилением антироссийских настроений ситуация в Польше, прибалтийских странах и на Украине, однако ассоциация сделает все возможное, чтобы данная обстановка не повлияла на проведение выборов президента России.

Как рассказал Борд, «Гражданский контроль» нацеливает организации соотечественников за рубежом и местных правозащитников наблюдать за ходом голосования, а также максимально информировать граждан РФ об избирательных участках за границей.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В настоящее время проходит сбор подписей в его поддержку. Как ранее сообщалось, в настоящее время за Путина подписались более миллиона россиян.